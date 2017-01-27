Ослепленный солнцем водитель сбил женщину на перекрестке и вылетел на «встречку»

В новосибирском Академгородке иномарка сбила переходившую дорогу пенсионерку, а после врезалась во встречную «Сузуки».





Авария произошла 27 января около 14 часов. 55-летний водитель на Nissan Serena ехал по ул. Героев Труда в сторону пр. Строителей и недалеко от остановки «Дом быта» наехал на 74-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.











После чего «Ниссан» выехал на встречную полосу и столкнулся с Suzuki Grand Vitara, который поворачивал на ул. Иванова. По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас», иномарки столкнулись лоб в лоб. Обе машины серьезно разбили передние части, а у «Ниссана» вырвано колесо.











«Водитель "Ниссана" поясняет, что ослепило его солнце, не заметил, что красный горел, поэтому выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД.











Пострадавшую женщину в больницу отвезла «скорая помощь», по предварительным данным, у пенсионерки сотрясение мозга и сломана рука.







Иногда водители объясняют, что сбивают пешеходов из-за темноты или гололеда.







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