Участники новой умной игры в водка-баре нашли общее у Чапаева и Мэрилин Монро

​В водка-баре «Открой рот» прошла новая интеллектуальная игра «Лапша», в которой нужно находить связующие моменты в двух совершенно разных понятиях.









«Это полностью придуманная нами игра, нашей лабораторией игр "Мориарти не скучно". Придумана, как и множество других наших игр, которые мы проводим и в школах, и где-нибудь еще», — рассказал один из авторов новой интеллектуальной игры Михаил Моисеев.











Игра «Лапша» рассчитана на несколько команд (от 4) с количеством игроков — до 6 человек. Суть игры в следующем: одна команда придумывает какое-нибудь именное культурное явление, другая — второе явление, а остальные ищут общие понятия, которые их связывают. После озвученного первого связывающего понятия запускается 15-секундный счетчик. Если кто-то успевает заявить следующий схожий момент, и он признается ведущими более убедительным, счетчик включается по новой. И так, пока не закончатся варианты.











Например, одним из вариантов культурных понятий, между которыми нужно было найти связь, стали Чапаев и Мэрилин Монро. Как выяснили команды, этих двух персонажей объединяют: преждевременная смерть, то, что они стали заложниками стереотипов, растиражированными героями поп-культуры, оба тесно связаны с красным цветом — красная помада и Красная армия. Наиболее весомым оказалось такое связующее звено, как развевающаяся одежда — бурка у Чапаева и платье у Мэрилин Монро.









Команда, чье сходство окажется самым убедительным, получает балл — игральный кубик. Набравшие больше кубиков в итоге и побеждают, получая денежный приз, который складывается из части вступительных взносов, собранных с участников (200 руб. с человека). Планируется, что новая игра будет проходить в баре «Открой рот» два раза в месяц.







В начале декабря 2016 года в этом же баре запустили другую интеллектуальную игру — «Алкотестер», авторами и ведущими которой стали Алексей Данилов и Алексей Туманов.