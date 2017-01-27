​Пропавшего молодого таксиста нашли в Уфе, а его машину — в Омске

Пропавшего молодого таксиста нашли в Уфе, а его машину — в Омске

25-летний Сергей Фомичев, которого разыскивали новосибирская полиция и волонтеры, нашелся живым в Уфе.


Он подрабатывал таксистом на машине Volkswagen Golf серебристого цвета и пропал вместе с ней 20 января в Калининском районе. Последний раз молодого человека видели, когда он уезжал на очередной заказ.


«Машину нашли в Омске, Фомичев говорит, что она сломалась, и он ее там бросил, а сам поехал в Уфу на поезде. По нашим данным, он по Омску успел тоже покататься, потаксовать», — рассказал НГС.НОВОСТИ 27 января источник в правоохранительных органах.


По данным источника, молодой человек никак не объяснил свои переезды и сейчас находится дома. По предварительным данным, мужчина не был под воздействием наркотиков.


Сейчас предстоит решить проблему доставки в Новосибирск сломанной машины. Volkswagen, по данным источника, принадлежит не Фомичеву — машину он арендовал.

Анна Наумцева
Фото предоставлено содружеством волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск»

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