Прокуратура начала проверку из-за видеоролика студентов НГУ

​Прокуратура Советского района начала проверку из-за видеоролика, где студенты Новосибирского государственного университета инсценировали ограбление вуза.





Видео под названием «FALSE ALARM В НГУ!!!» появилось на YouTube еще в конце прошлого года. Однако прокуратура заинтересовалась им только на этой неделе, сообщил помощник прокурора области по связям со СМИ Дмитрий Лямкин.





В НГУ подтвердили, что к ним уже обратились представители ведомства. «Клип снимали студенты-юристы совместно с журналистами. В служебной записке на разрешение съемок в университете студенты указали, что видео снимается в учебных целях», — рассказали в пресс-службе университета.





Авторы видеоролика отказались от комментариев СМИ, сославшись на загруженность при подготовке к экзаменам.





Сами авторы назвали видео Masquerade — ролик снят от первого лица. Группа молодых людей выходят из общежития студгородка НГУ, угоняют автомобиль, врываются в здание университета и грабят сейф в одном из кабинетов.









Накануне прославились другие студенты НГУ — женская команда «Я обиделась» попала в премьер-лигу КВН.