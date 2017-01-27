Прокуратура начала проверку из-за видеоролика студентов НГУ

Прокуратура начала проверку из-за видеоролика студентов НГУ

​Прокуратура Советского района начала проверку из-за видеоролика, где студенты Новосибирского государственного университета инсценировали ограбление вуза.


Видео под названием «FALSE ALARM В НГУ!!!» появилось на YouTube еще в конце прошлого года. Однако прокуратура заинтересовалась им только на этой неделе, сообщил помощник прокурора области по связям со СМИ Дмитрий Лямкин.


В НГУ подтвердили, что к ним уже обратились представители ведомства. «Клип снимали студенты-юристы совместно с журналистами. В служебной записке на разрешение съемок в университете студенты указали, что видео снимается в учебных целях», — рассказали в пресс-службе университета.


Авторы видеоролика отказались от комментариев СМИ, сославшись на загруженность при подготовке к экзаменам.


Сами авторы назвали видео Masquerade — ролик снят от первого лица. Группа молодых людей выходят из общежития студгородка НГУ, угоняют автомобиль, врываются в здание университета и грабят сейф в одном из кабинетов.



Накануне прославились другие студенты НГУ — женская команда «Я обиделась» попала в премьер-лигу КВН.

Дарья Януш
Фото стоп-кадр
Видео youtube.com

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