Новосибирское пальто по имени Вилен снялось в новом блокбастере про инопланетян

В только что вышедшем на экране фантастическом блокбастере Федора Бондарчука персонажи носят одежду новосибирской марки «Синар».


«Синар» отправил съемочной группе «Притяжения» «мужские классические костюмы Sinar и Sono, верхнюю одежду — мужские утепленные куртки, мужские утепленные пальто, пальто деми и плащи, женские пальто деми», сообщает официальный сайт новосибирского производителя одежды. Всего «Синар» предоставил для съемок «Притяжения» около сотни моделей одежды.


«Кинокомпания "Водород" (один из производителей фильма. — Е.П.) разослала предложения о сотрудничестве нескольким российским предприятиям — и мы быстро отреагировали», — рассказала Юлия Ахремчик, руководитель отдела рекламы и связей с общественностью «Синар». Юлия Ахремчик пояснила, что все задействованные модели не были сшиты специально для фильма, — их выбирали из готового ассортимента марки в соответствии с замыслом костюмеров фильма.


«Притяжение» — высокобюджетная фантастика: на московский район Чертаново падает космический корабль пришельцев. Это пятая (после «9 роты», двух частей «Обитаемого острова» и «Сталинграда») режиссерская работа Федора Бондарчука. Из известных актеров в фильме снялись Олег Меньшиков и Сергей Гармаш.


Новосибирское пальто по имени Вилен снялось в новом блокбастере про инопланетян (фото)


Как подтвердили в «Синаре», в фильме мужские костюмы новосибирского производителя появляются в эпизодах заседаний высокопоставленных силовиков (по сюжету они обсуждают, как реагировать на падение инопланетного корабля на Москву) и на массовке в эпизодах протестов москвичей против инопланетных «мигрантов».


Новосибирское пальто по имени Вилен снялось в новом блокбастере про инопланетян (фото)


Самая запоминающаяся роль — у бежевого мужского пальто: в фильме его носит депутат Госдумы, который участвует в первом контакте с пришельцами.


«Пальто называется "Вилен", и взято из прошлогодней коллекции, — однако его еще можно найти в отдельных магазинах "Синар"», — рассказала Юлия Ахремчик. Согласно информации на официальном сайте «Синара», пальто «Вилен» сейчас продается со скидкой за 6990 руб.


Ранее в кино снимались одомашненные новосибирскими учеными лисицы (например, в немецком телефильме 2011 года «Путешествие Нильса с дикими гусями»), а умерший в 2012 году новосибирский реконструктор Вячеслав Веревочкин поставлял свои макеты военной техники «Мосфильму» — в том числе для предыдущего фильма Бондарчука «Сталинград» и римейка «А зори здесь тихие...».

Елена Полякова
Фото sinar.ru

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