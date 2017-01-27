Жители многоэтажки на Плющихинском складывают мусор прямо в лифт

Новосибирец возмутился мусорными пакетами, которые оставили его соседи в лифте дома на ул. Татьяны Снежиной.





Инцидент произошел во 2-м подъезде дома № 41 по ул. Татьяны Снежиной. «Началось это пару дней назад. В лифте кто-то наклеил листок, на котором в стихотворной форме грубовато просил тех, кто складывает мусор в подъезде, больше не размножаться и похрюкивать перед тем, как свинячить. На следующее утро этот листок порвали», — рассказал житель дома, представившийся Марком.







По словам мужчины, вчера одна из сторон конфликта оставила в лифте мусорный пакет с запиской, через час мусорных пакетов там стало три. При этом запах в лифте ужасный, уточнил он. «Пакеты кто-то выпнул из лифта, и они все еще лежат на первом этаже», — рассказал Марк.











Он добавил, что живет в доме примерно полгода и такого раньше не видел.





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