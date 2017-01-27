​Названы регионы Сибири с зарплатами выше новосибирских

​Средняя зарплата в Новосибирской области достигла 29 133 руб. — это немного меньше среднего показателя по всему СФО.





К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнившие зарплаты в регионах Сибири за январь-ноябрь 2016 года.







Как подсчитали статистики, среднемесячная начисленная зарплата (включая налоги) в целом по Сибирскому федеральному округу составила 30 582 руб. Жители Новосибирской области зарабатывали на 1449 руб. меньше.







Самые низкие средние зарплаты статистики обнаружили у новосибирцев, которые работают в гостиницах и ресторанах (15 538 руб.), сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (16 937 руб.), а также в отрасли рыболовства и рыбоводства (19 763 руб.).





Больше всех в регионе зарабатывают финансисты (54 782 руб.), представители сферы социального страхования, государственного управления и обеспечения военной безопасности (37 761 руб.), а, кроме того, специалисты по добыче полезных ископаемых (35 581 руб.).







По размеру средних зарплат Новосибирскую область обогнали Красноярский край (37 213 руб.), Томская (34 664 руб.) и Иркутская (34 182 руб.) области, Забайкальский край (31 687 руб.), Хакасия (31 585 руб.) и Бурятия (29 423 руб.).





Меньше новосибирских оказались зарплаты в Республике Алтай (23 344 руб.), Омской области (27 770 руб.), Тыве (28 862 руб.) и Кемеровской области (29 110 руб.). Самыми бедными в Сибири статистики признали жителей Алтайского края, среднемесячная зарплата которых в январе-ноябре 2016 года составила 20 486 руб.





Ранее выпускники новосибирских вузов рассказали, за какую зарплату они готовы выйти на работу.

