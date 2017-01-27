Мэрия задолжала перевозчикам более 80 миллионов

Мэрия задолжала перевозчикам более 80 миллионов

​Департамент транспорта задолжал перевозчикам 86 млн руб. — мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что долг погасят за I квартал 2017 года.


На днях министр транспорта НСО Сергей Титов рассказал, что городские власти недоплатили некоторым перевозчикам за проезд льготников. В пресс-центре мэрии НГС.НОВОСТИ уточнили, что долг департамента перед перевозчиками за 2016 год составляет 86 млн руб.


«[Погасим] в течение I квартала. За время моей работы и до меня, это нормальная практика, когда долг в небольшом количестве переходит на следующий год. Я помню, в прошлом году какой ажиотаж развивался, однако мы за 2 месяца все долги погасили. То же самое будет и в этом году, никому эта ситуация не угрожает», — прокомментировал Анатолий Локоть 27 января.


В марте прошлого года департамент транспорта также сообщал о задолженности перед перевозчиками за 2015 год: тогда она составила 18 млн руб.

Ксения Евдокимова
Фото Анны Золотовой

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