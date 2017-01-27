Увлеченно смотрящий хоккей новосибирский кот стал звездой YouTube





В Сети набирает популярность видеоролик, на котором новосибирский кот Степан заинтересовано смотрит матч хоккейного клуба «Сибирь».





Видео появилось на днях на канале приюта для бездомных животных «Дари добро» на YouTube.





«Он смотрел хоккей в комнате волонтеров. Мы включили телевизор, он увлекся», — рассказала НГС.НОВОСТИ куратор приюта Оксана Маслова. Степан и раньше смотрел телевизор, но хоккей увидел впервые.







В ролике кот не только наблюдает за передвижениями игроков и шайбы, но и пытается поймать движущиеся картинки лапой. Само видео сняли еще в ноябре, когда «Сибирь» играла в Загребе против «Медвешчака» и выиграла со счетом 2:0.







Степан появился в приюте прошлой весной, его нашли брошенным и ослабленным.







«Мы шли в приют через дачные общества и услышали плач. Была ранняя весна, и людей-дачников не было, еще никто не приехал. Сидел этот маленький котенок на крыльце, плакал. Он так плакал отчаянно, что мы его услышали, мы вернулись. Это даже не было похоже на мяуканье, это был какой-то хриплый крик. Он был худой, истощенный, весь в лишае, глаза гноились», — отметила Маслова.







Котенка забрали в приют, поместили на карантин, вылечили от лишая, вакцинировали, через определенное время кастрировали. Сейчас Степан стал большим бойким котом, а так как он очень активный, его не пускают в комнату к другим кошкам.







«Он безумно любит собак, бегает с ними, ему постоянно надо на улицу, постоянно играет снегом, копает что-то, футболит уголь по снегу», — описала Оксана.







