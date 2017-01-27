В квартире обрушилось перекрытие: детей спас натяжной потолок

​У жительницы Новосибирска в квартире частично обвалилось потолочное перекрытие — игравших на полу детей чудом не завалило тяжелыми осколками.


В квартире обрушилось перекрытие: детей спас натяжной потолок (фото)

«В доме надо было сделать крышу. Один из ремонтников наступил не на балку, а на рейку и проломил ее. Под этим местом сидели и играли  дети, я как увидела эту нарастающую "шапку", тут же отправила их в коридор. Успели кое-что из мебели вытащить, затем раздался треск и все обвалилось. Думали, что потолок рухнет полностью», — описала ситуацию Екатерина, уточнив, что ее детям 3 года и 5 лет. 


Инцидент произошел днем 26 января в доме № 43 по ул. Забалуева в Ленинском районе. По словам Екатерины, на место приезжали сотрудники МЧС, полиция и специалисты администрации. Пока ремонтные работы в доме не ведутся и как будет разрешаться ситуация — неизвестно. 


«ЖЭУ занесли на крышу три палки и ушли, никого нет. А на улице сейчас ночью –30, днем –20. В квартире холодно. У соседей три ребенка, у них тоже весь потолок в больших трещинах и провисает  — не сегодня-завтра рухнет. Я спросила в администрации: "Здесь вообще находиться можно?". Мне в ответ  пожали плечами», — продолжила  Екатерина. 


Женщина вместе с детьми сейчас временно живет у подруги. 


В квартире обрушилось перекрытие: детей спас натяжной потолок (фото)


По данным Регионального оператора капремонта многоквартирных домов НСО, 24-квартирный дом по ул. Забалуева построен в 1959 году, в нем три этажа. На сайте оператора капремонта указано, что процент износа дома — 47 %, капитальный ремонт в нем запланирован на этот год. 


Это дом обслуживает управляющая компания «СПАС-Дом». Как  пояснил НГС.НОВОСТИ первый замгендиректора УК, замена перекрытий не входит в перечень работ по капремонту — только замена кровли. 


«Будем как-то решать [проблему]. Приходится выкручиваться — либо бюджет компенсируют по [строке] ЧС, либо жильцы сами собирают, либо управляющая компания изыскивает резервы. Сегодня это очень насущная проблема. Кроме инженерных коммуникаций [среди самых распространенных проблем] — течь кровли и перекрытия», — говорит Андрей Харланов.


По словам Харланова, отремонтировать крышу без первоначального ремонта перекрытий попросту невозможно: работники проваливаются вместе с перекрытиями.


«Адресная программа [по капремонту] должна уже осуществляться, но одно за другое цепляется. Но нельзя латать до бесконечности», — резонно заметил Харланов. Замена перекрытия, по его словам, обойдется в несколько десятков тысяч рублей.


В отделе по работе со СМИ администрации Ленинского района корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что знают о проблеме и занимаются ее решением.


На этой неделе городские власти отчитались о проведенном в прошлом году капремонте. Оказалось, что департаменту ЖКХ из-за некачественно проведенных работ пришлось расторгнуть 156 договоров с нерадивыми подрядчиками. Эти дома перешли в план на 2017 год, всего в этом году ремонта дождутся 463 дома. 

Ольга Власова
Фото предоставлены Екатериной Ивановой

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