Полторы сотни горожан вышли на мороз в память о страшном и героическом событии

Сегодня новосибирцы собрались на торжественный митинг в честь 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.







Также 27 января в России отмечают День воинской славы. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, на митинг у стелы на Аллее блокадников пришли около 150 человек. В основном это были пенсионеры и школьники. Также присутствовали мэр Анатолий Локоть и депутаты.











Несмотря на морозную погоду, мероприятие проходило на улице и продолжалось около 20 минут. Сначала собравшихся поздравили чиновники, потом прошла церемония возложения цветов к стеле, посвященной трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941–1943 годах.











На митинге в память о начале блокады в Новосибирске давали артиллерийский салют.









Справка: Военная блокада Ленинграда (Санкт-Петербурга) длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1943 года. В начале блокады в городе жили чуть меньше 3 млн человек — много нетрудоспособного населения, в том числе детей и стариков. Единственным способом сообщения с городом было Ладожское озеро. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало более 600 тыс. жертв, причем только 3 % из них погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные погибли от голода (Википедия).

