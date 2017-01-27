Дорожники устроили тест-драйв новой маленькой машины для уборки снега

Дорожники устроили тест-драйв новой маленькой машины для уборки снега (видео)

Сегодня, 27 января, новосибирские дорожники протестировали работу мини-погрузчика, который убирает снег с тротуаров в 5 раз быстрее, чем бригада рабочих с лопатами.


Тест-драйв мини-погрузчика Helffer MSV 101 новосибирского производства проходил на небольшом Сибревкомовском мосту. Небольшая машинка тарахтела, подцепляя ковшом слои слежавшегося снега.


Новосибирские дорожники пока только присматриваются к местной разработке, но уже готовы взять ее на вооружение, чтобы очищать те места, где не способна пройти тяжелая снегоуборочная техника. 


«Мы в этом году выйдем с предложением на департамент транспорта, чтобы нам приобрели хотя бы один-два образца в нашу дорожную отрасль. Я думаю, если возможность у департамента будет нам помочь в этом направлении, то мы в скором времени увидим эти машины на наших дорогах», — сообщил директор МКУ «ДЭУ № 1» Алексей Лыков, уточнив, что стоимость мини-погрузчика составляет около 470 тыс. руб.



Как отметил Алексей Лыков, эту модель мини-погрузчика завод «Хелффер» выпустил в 2015 году и с тех пор постоянно ее дорабатывает. Новосибирские дорожники тестируют ее не впервые. «Вы знаете, мы проводили не так давно очередной тест-драйв этой машины на Коммунальном мосту. Сравнивали, какой объем эта машина может сделать за определенный промежуток времени, опять же сравнивали с работой бригады дорожных рабочих, которые эту работу вручную выполняют. 


Она, получается, у нас эффективней примерно в 5 раз, чем бригада дорожных рабочих, состоящая из 3-4 человек», 


— рассказал Алексей Лыков.


По словам директора ДЭУ № 1, он «очень доволен этой машиной». Правда, в сильный мороз (такой, как сегодня) мини-погрузчику приходится немножко дольше разогревать гидросистему для стабильной работы. «Мы проводили тест-драйв при температуре –15 градусов, машина показала себя очень эффективно. Она довольно-таки большой объем срывала уплотненного снега, а сегодня приходится послойно снимать уплотненный снег и терять на этом больше времени», — отметил Алексей Лыков.


Также он добавил, что для этого мини-погрузчика производители предусмотрели дополнительное навесное оборудование: различные ковши, разрыхлители, шнеко-роторную насадку. 


А на сайте производителя сообщается, что к мини-погрузчику можно прицепить еще и, например, гидромолот, ямобур, укладчик бордюров, различные вилы и щетки.


Как считает директор завода «Хелффер» Михаил Федорчук, по сравнению с аналогами зарубежного производства новосибирская машина имеет свои преимущества. «В первую очередь, это цена, потому что мы ее производим здесь. Это ее доступность в плане обслуживания и последующего содержания. То есть мы используем большинство запчастей российского производства, которые можно приобрести опять же здесь, а не ждать несколько месяцев, пока они придут из-за рубежа», — заявил Михаил Федорчук.


По его словам, погрузчики Hellfer MSV 101 покупают жители разных регионов России — от Липецкой и Смоленской областей до Иркутска. «Практически в каждом регионе уже есть наши машины. По точному количеству выпущенных машин с ходу не скажу, но сейчас завод вышел на выпуск 3-5 машин ежемесячно», — отметил директор предприятия.


В этом году зима в Новосибирской области выдалась особенно снежной. Высота сугробов во второй декаде января подобралась к рекордной за сто лет.

Ольга Хмелевская
Фото и видео Густаво Зырянова 

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