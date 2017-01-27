Власти получили тысячи жалоб на простаивающие автобусы





В 2016 году новосибирцы написали больше трех тысяч жалоб на перевозчиков, в том числе из-за простоя автобусов на промежуточных остановках.







Об этом 26 января рассказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Роман Дронов в программе «Вечерний разговор» с Артемом Роговским на радио «Городская волна».







«В 2016 году составлено 3727 актов по поводу нарушения дисциплины, нарушения условий и правил перевозки, тех же самых отстоев. С отстоем на остановках (можно бороться) только рублем и профилактическими мероприятиями. Профилактические мероприятия проводятся, но на 100 % исключить подобные нарушения невозможно», — сообщил Дронов.





Он уточнил, что на муниципальный заказ перевозчиков должны перевести до конца 2020 года.





«При переходе на муниципальный заказ перевозчик перестанет получать деньги от пассажиров. Он будет фактически получать деньги за выполненные рейсы. Просто нужно будет априори соблюдать транспортную дисциплину, соблюдать расписание, интервал и получать за это деньги», — объяснил начальник управления пассажирских перевозок.







При переходе на муниципальный заказ будет разработана новая транспортная схема. В этом году власти начнут вводить единый тариф, когда пассажир сможет сэкономить при поездке на двух видах транспорта.







Новосибирцы регулярно жалуются на простои автобусов на промежуточных остановках. Прошлой зимой замерзший пассажир после того, как его автобус простоял на «Речном вокзале» около 20 минут, обратился в мэрию с требованием наказать виновных.

