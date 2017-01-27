В Новосибирске создали систему предсказания весенних потопов

Паводок в Новосибирске в 2015 году

​В Новосибирске разработали систему моделирования паводка — она поможет снизить угрозу затопления частного сектора у Оби.





Систему мониторинга разработали в Сибирском госуниверситете геосистем и технологий (СГУГиТ) по поручению полпреда, уточнили в пресс-службе Сибирского ОИЦ. Сергей Меняйло уже оценил ее работу в тестовом режиме.





Планируется, что при помощи системы, названной разработчиками «ГИСЧС.РФ» («Геоинформационная система чрезвычайных ситуаций»), в режиме реального времени можно будет получать оперативные данные о паводковой обстановке как по области, так и в отдельных территориях.







Также система может представлять автоматизированную информацию о жилых домах, объектах инфраструктуры, которые попали в зону затопления. В системе есть и функция статического и динамического моделирования зоны затопленных территорий при существующем и при заданном уровне воды.





«ГИСЧС.РФ» объединяет данные мониторинга СГУГиТ, областных МЧС, Росреестра, Верхне-Обского бассейнового водного управления, синоптиков, мэрии, полиции и других организаций.





При составлении прогноза специалисты используют цифровые топографические карты, ортофотопланы населенных пунктов, веб-геосервисы, материалы аэрофотосъемки, пояснили в Сибирском ОИЦ.





Сильнейший паводок на Оби накрыл Новосибирск в 2015 году, он оказался самым крупным с 1969 года. Число затопленных садовых участков в Новосибирской области вдвое перекрыло исторический рекорд и достигало 6237, рассказывали НГС.НОВОСТИ.







В этом году в Новосибирске выпало большое количество снега. Сугробы, которые намело в городе и области ко второй декаде января, попали в тройку лидеров по высоте за весь столетний период наблюдения.







Городские власти уже начали составлять карту улиц частного сектора, которым грозит весенний паводок, и выделили каждому району дополнительные деньги на очистку улиц и вывоз снега.

