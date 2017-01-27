«Лента» откроет в Новосибирске 8 новых супермаркетов

«Лента» откроет в Новосибирске 8 новых супермаркетов

​​Компания «Лента» объявила о покупке в Новосибирске 8 участков под супермаркеты.


«Компания подписала соглашение о покупке восьми площадок в Новосибирске, которые будут использованы под строительство супермаркетов "Лента"», — говорится в опубликованном на сайте компании отчете за IV квартал 2016 года.


Сейчас в Новосибирске магазины сети представлены в формате гипермаркетов, в городе их 7. Супермаркеты «Лента» открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Центральном регионе. «В 2017 году мы планируем существенно нарастить темпы развития формата [супермаркетов] в регионах текущего присутствия и в новых городах», — рассказал гендиректор компании Ян Дюннинг.


Кроме того, Дюннинг рассказал «Интерфаксу», что первый супермаркет в Новосибирске откроется в первой половине года. Чуть позже изданию уточнили, что супермаркет планируют открыть до конца I квартала 2017 года.


«У наших гипермаркетов очень сильная рыночная позиция в Сибири, а в Новосибирске у нас есть собственный распределительный центр. То есть для нас начать развивать сеть супермаркетов в Новосибирске — значит усилить свою уже существующую здесь инфраструктуру», — цитирует «Интерфакс» Дюннинга.


Ранее «Континент Сибирь» писал, что супермаркет «Лента» станет якорным арендатором торгового центра «Амстердам», он займет около 1–1,5 тыс. кв. м.


Сейчас в Новосибирске работают супермаркеты сети «Мария-Ра», «Холидей», «Мегас» и др.


В конце 2016 года, по данным 2ГИС, количество супермаркетов в Новосибирске достигло предела и перестало расти.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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