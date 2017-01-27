Новосибирцам дадут скидку на проезд при пересадке с троллейбуса на метро

В Новосибирске планируют ввести единый тариф для маршрутов с пересадками — это позволит платить за несколько поездок со скидкой.







Об этом 26 января рассказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Роман Дронов в программе «Вечерний разговор» с Артемом Роговским на радио «Городская волна».







«Например, в течение 40 минут вы пересаживаетесь с одного вида транспорта на другой. То есть едете по одному маршруту на двух видах транспорта. Соответственно ваши затраты должны равняться не двум тарифам, а 60–70 % стоимости двух поездок. Например, доезжаете до Маркса, пересаживаетесь на метро, и у вас проезд будет не 39 руб., а, например, 30», — объяснил Дронов.







Он уточнил, что система будет внедряться поэтапно. Для введения единого сетевого тарифа, в частности, нужно заменить технологическое оборудование перевозчиков, чтобы информация о совершенных транзакциях передавалась в онлайн-режиме.





«В этом году хотим провести эксперимент на одном маршруте троллейбуса: соединить его с метрополитеном. Я думаю, что к концу года мы наработаем базу и в 2018 году приступим к полноценному внедрению тарифа», — отметил Роман Дронов, но не уточнил номер маршрута.





Системы проезда по единому билету сейчас действуют, например, в Москве. Тариф «90 минут» стоимостью 54 руб. включает 1 поездку на метро и неограниченное количество пересадок на наземном транспорте в течение 1,5 часов, говорится на сайте московской транспортной карты «Тройка». Разовая поездка на метро, трамвае, троллейбусе или автобусе по этой же карте стоит 35 руб.





В конце прошлого года стало известно, что МУП «Пассажиртрансснаб», обслуживающее систему «Единых транспортных карт», решило потратить более 230 млн руб. на совершенствование системы безналичной оплаты проезда — ввести скидки за ежедневные поездки, разную стоимость в зависимости от расстояния и возможность пополнять баланс карт онлайн. В то же время Новосибирске с осени обсуждается повышение тарифов на общественный транспорт. Мэр Анатолий Локоть в самом конце прошлого года даже называл примерные сроки повышения — февраль 2017 года. Министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов на этой неделе заявил, что повышение тарифов откладывается на неопределенный срок — до тех пор, пока перевозчики не начнут платить своим сотрудникам белую зарплату.