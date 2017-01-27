Стало известно, когда 30-градусные морозы пойдут на спад

Синоптики рассказали о погоде на выходные — в Новосибирске и окрестностях прекратятся снегопады и немного потеплеет.





Сегодня ночью в регион вторгся холодный антициклон с районов северного Урала.





«Температура понизилась по южным районам области до –25…–32 градусов, кое-где было до –40 градусов. Например, в Крещенке и Купино. В городе метеостанция "Учебная" в районе Немировича-Данченко фиксировала –26 градусов, в пригороде было –32 градуса», — описал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Осадки прекратились, снегопады остались только на Алтае и в Кемеровской области. Вчера спасатели и рядовые новосибирцы рассказывали НГС.НОВОСТИ, как справляются с тяжелыми метеоусловиями в соседних регионах.







В ближайшее время антициклон пойдет на восток, в Красноярский край и Иркутскую область, хотя область высокого атмосферного давления в целом сохранится.





«Поэтому предполагается при отсутствии осадков ослабление морозов. Ночью температура будет от –19…–25 градусов, днем ожидается –10…–16 градусов», — отметил Ренад Ягудин.

