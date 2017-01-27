Напряженный участок Большевистской у «Речного вокзала» сужают почти на месяц

​Проезжую часть ул. Большевистской сузят почти на месяц ради строительства водопровода к торговому центру.





Дорога будет сужена на 4,5 м в районе здания № 45/1 стр., что рядом с метро «Речной вокзал». Ограничение движения введут 27 февраля, отменят 19 марта. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







«Это связано с проведением ОАО "Строймеханизация" земляных работ при строительстве водопровода к строящемуся зданию», — отметили в пресс-центре, уточнив, что рядом с метро «Речной вокзал» ведется строительство торгового центра.







Как ранее рассказывали НГС.НОВОСТИ, торговый комплекс возле станции метро «Речной вокзал» строит компания «СтройМастер». В здании будет 4 этажа, а также надземный переход на ул. Большевистской. Торговые площади разместятся на трех этажах нового здания и займут почти 13 тыс. кв. м. На 4-м этаже будет парковка, говорится на сайте проекта.







Длина заторов на ул. Большевистской по утрам в будни редко бывает меньше 4 км. Обычно машины начинают скапливаться около 8 утра от разъезда Иня и едут со скоростью около 5 км/ч до Речного вокзала.