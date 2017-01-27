Топ-менеджер ушел из крупной торговой сети и запустил свой телеканал

Топ-менеджер ушел из крупной торговой сети и запустил свой телеканал


Бывший директор по корпоративному управлению группы компаний «Новые торговые системы» Александр Агеев запустил собственный проект — телеканал «Горная страна». 


Как пояснил НГС.НОВОСТИ сам предприниматель, канал «Горная страна» вещает только через интернет, однако может быть включен в пакет любого провайдера наравне с эфирными каналами. Уже сегодня, по его словам, программы можно смотреть в 80 гостиницах Шерегеша, а также на двух больших экранах непосредственно в горнолыжном комплексе. 


Топ-менеджер ушел из крупной торговой сети и запустил свой телеканал


Агеев говорит, что развивает «Горную страну» как полноценный, хотя и локальный телеканал с местными новостями, прогнозами погоды и анонсами мероприятий, репортажами с интересных событий, которые происходят в Шерегеше и т.д. «За год там бывает больше полутора миллиона туристов и практически все они — активные, платежеспособные люди, которые должны быть интересны рекламодателям», — надеется предприниматель.


Агеев проработал в НТС больше 15 лет, занимаясь, в частности, контактами с финансовыми структурами и прессой. В последние годы занимался также инвестиционным консалтингом. Сама компания ОАО «Новые торговые системы» на днях признана банкротом — в ней открыто конкурсное производство.


Ситуация, когда топ-менеджер крупной компании запускает свой частный проект, довольно распространенная. Однако чаще бывшие управленцы идут в бизнес, который им знаком по прежней работе. Так, например, бывший руководитель новосибирского магазина «Континент вкуса» Владимир Шмидт в 2015 году открыл булочную «Пекарно»  (в прошлом году они с партнером по «Пекарно» разделили бизнес, и теперь Шмидту принадлежит пекарня Sсhmidt).


Справка: Группа НТС сейчас управляет более чем 100 магазинами собственных сетей «Универсам удачных покупок», «Лидер экономии», «Супермаркет плюс», «Добрянка», а так же супермаркетами «Бахетле», открытыми по франчайзингу. 

Стас Соколов
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