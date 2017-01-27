Мэрия запустила онлайн-сервис по обмену местами в детсадах

Новосибирцы смогут поменяться местами в детских садах через сайт мэрии.







«Сейчас система принимает заявки, но пока находится в тестовом режиме, — рассказал председатель комиссии по наказам избирателей, член комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов Антон Тыртышный. — Когда люди начнут находить друг друга, будут получать уведомления, а также информационную справку, по каким нормативным документам это все регламентируется, куда нужно обратиться».







По его словам, система заработала три дня назад. Желающий поменяться местами в детских садах может зайти на сервис detsad.novo-sibirsk.ru, зарегистрироваться, оставить заявку и ждать подходящий вариант. Если обмен местами в детских садах нужен в одном районе, то родители, которые нашли друг друга, пишут заявление в районную администрацию. Если садики в разных районах, нужно написать соответствующее заявление в мэрию.







На первом этапе работы системы возможны только парные обмены. Если сервис будет востребован, отметил Тыртышный, в дальнейшем появится возможность делать цепочки обменов.

