На вызов в филармонию отправились 14 пожарных машин

Утром 27 января в Новосибирске к Концертному залу им. Каца по вызову съехались пожарные машины.


Спасатели выехали по звонку из филармонии в 10:05.


«Пожарные прибыли в 10:10—– все проверили, ничего обнаружено не было. Из вентиляции, единственное, шел пар — приняли за дым и вызвал кто-то пожарных», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. Кто конкретно вызвал пожарных, осталось неизвестно.


В пресс-службе отметили, что на место отправили 14 пожарных машин — такое количество объясняется тем, что филармония — объект массового пребывания людей.

Елена Громкова

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