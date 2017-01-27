Путин вручил новосибирцу звезду Героя РФ за рискованную работу

Президент наградил новосибирского летчика «Золотой Звездой» Героя РФ — новосибирец больше сотни раз испытывал на прочность бомбардировщики Су-24.









«Не раз рисковал своей жизнью, воспитанный на славных традициях отечественных авиаторов летчик-испытатель Валерий Серпионович Поташов. Он по праву удостоен "Золотой Звезды" Героя Российской Федерации», — приводятся слова президента Владимира Путина на сайте Кремля.







Вручение государственных наград прошло 26 января в Екатерининском зале Кремля. Владимир Путин вручил государственные награды и документы о присвоении почетных званий более чем 30 россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.







«Надеюсь, что 49,5 лет моей летной деятельности — из них 36,5 лет летно-испытательной работы — способствовали прежде всего укреплению обороноспособности нашей страны, а также прогрессу, развитию и совершенствованию отечественной боевой авиации», — сказал Валерий Поташов.







Как сообщили в пресс-службе Новосибирского авиазавода им. Чкалова, Валерий Поташов — полковник запаса. Общий налет на всех типах самолетов у него составляет 4760 часов, в том числе 3500 часов испытательных полетов. Валерий Поташов освоил 30 типов самолетов, на 13 из них проводил летные испытания различного уровня.





«Совершил более 100 полетов при испытании на прочность самолетов типа Су-24 с достижением максимальной предельной приборной скорости у земли 1400 км/ч», — заметили на авиазаводе.





Валерий Поташов окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков, затем семь лет обучал курсантов выпускных курсов летать на сверхзвуковом самолете Як-28. С 1978 по 1980 год Валерий был командиром звена 4-го Гвардейского бомбардировочного авиационного полка 132 БАД ВВС Прибалтийского военного округа города Черняховска Калининградской области, где успешно освоил Су-24. В 1980 году Валерия Поташова назначили старшим летчиком-испытателем 195-го военного представительства Министерства обороны в Новосибирске.





С 1998 по 2010 год Валерий был старшим летчиком-испытателем летно-испытательных станций (ЛИС) филиала ПАО «Компания "Сухой" НАЗ им. В.П. Чкалова». В 2010 году его назначили на должность заместителя начальника ЛИС по летной работе, на которой работает и сейчас.







Новосибирцы нередко удостаиваются высших наград от президента. В конце прошлого года Владимир Путин, например, наградил орденом Почета генерального директора новосибирской швейной фабрики «Синар» Алексея Елезова.