Слепую собаку спасли из оврага глубиной 15 метров

Слепую собаку спасли из оврага глубиной 15 метров (фото)

В четверг, 26 января, в Октябрьском районе Новосибирска старая слепая собака провалилась в глубокий овраг и просидела там несколько часов — доставать ее пришлось спасателям.


«Она не сопротивлялась абсолютно. Просто лежала в сугробе там, в ямке, и практически никак не реагировала. Ее, соответственно, подняли наверх, а при опросе [хозяйки] выяснилось: собака очень старая, доживает уже свой век, плюс слепая», — рассказал начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


По его словам, престарелая хозяйка потеряла собаку еще с утра, а когда пошла искать, то услышала скулеж и обнаружила замерзающего пса в овраге. Спуститься по заснеженному 15-метровому склону женщине было не под силу, поэтому она обратилась в центр по проблемам домашних животных. Специалисты этой организации передали сигнал спасателям.


Дмитрий Фокин уточнил, что спасатели приехали за собакой примерно в 19:00. Они спустились в овраг при помощи альпинистского снаряжения, уложили ослабевшую собаку в одеяло из плащевки и подняли ее на поверхность. 


Слепую собаку спасли из оврага глубиной 15 метров (фото)


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как спасатели развернули целую операцию, чтобы поймать бездомного пса, заблокированного на острове Кораблик.

Ольга Хмелевская
Фото Муниципальной аварийно-спасательной службы с vk.com

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