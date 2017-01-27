Жильцы «Чистой Слободы» всю зиму ходят по микрорайону в темноте 

​Жители мкрн «Чистая Слобода» в Новосибирске пожаловались на темную длинную улицу, где фонари не горят всю зиму.









«На ул. Спортивной не работает освещение вдоль дороги вообще никогда. Вроде бы и ничего страшного, но сейчас там проживает 15 тыс. жителей и все так или иначе двигаются по этой улице», — сообщил редакции житель микрорайона, представившийся Андреем. Он уточнил, что фонари перестали гореть на ул. Спортивной с апреля 2016 года.











По словам читателя, на этой улице три пешеходных перехода, а движение очень интенсивное. По данным справочника 2ГИС, ул. Спортивная — главная в микрорайоне, ее длина — около 1 км.







В управляющей компании (УК) «Чистая Слобода» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что ул. Спортивная находится на муниципальной территории, поэтому управляющая компания не несет ответственности за ее содержание. «Фонари поставили, но они не горят», — подтвердили в УК.





Редакция НГС.НОВОСТИ отправила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы разобраться в ситуации.





В конце прошлого года жители мкрн «Чистая Слобода» также жаловались на перебои в движении трамваев.