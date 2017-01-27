Жильцы «Чистой Слободы» всю зиму ходят по микрорайону в темноте 

​Жители мкрн «Чистая Слобода» в Новосибирске пожаловались на темную длинную улицу, где фонари не горят всю зиму.


Жильцы «Чистой Слободы» всю зиму ходят по микрорайону в темноте  (фото)


«На ул. Спортивной не работает освещение вдоль дороги вообще никогда. Вроде бы и ничего страшного, но сейчас там проживает 15 тыс. жителей и все так или иначе двигаются по этой улице», — сообщил редакции житель микрорайона, представившийся Андреем. Он уточнил, что фонари перестали гореть на ул. Спортивной с апреля 2016 года. 


Жильцы «Чистой Слободы» всю зиму ходят по микрорайону в темноте  (фото)


По словам читателя, на этой улице три пешеходных перехода, а движение очень интенсивное. По данным справочника 2ГИС, ул. Спортивная — главная в микрорайоне, ее длина — около 1 км. 


В управляющей компании (УК) «Чистая Слобода» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что ул. Спортивная находится на муниципальной территории, поэтому управляющая компания не несет ответственности за ее содержание. «Фонари поставили, но они не горят», — подтвердили в УК. 


Редакция НГС.НОВОСТИ отправила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы разобраться в ситуации. 


В конце прошлого года жители мкрн «Чистая Слобода» также жаловались на перебои в движении трамваев. 

Ольга Власова
Фото предоставлены читателем 

Прочтений: 2362
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено