Новосибирский зоопарк присоединился к международному флешмобу «милоты»

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило принял участие в международном флешмобе #CuteAnimalTweetOff, в котором зоопарки и океанариумы мира показывают своих самых милых обитателей.







26 января поздно вечером в социальной сети «Инстаграм» появилась тройка самых милых зверей Новосибирского зоопарка — на первое место попали белые медведи Герда и Ростик, вторым стал манул, третьим — корсак.



Старт флешмобу #CuteAnimalTweetOff («Твитим милых животных») положил твит вашингтонского Смитсоновского национального зоологического парка от 25 января, который объявил о рождении детеныша длинномордого тюленя.

Затем одна из пользовательниц Twitter предложила перенять эстафету океанариуму в Вирджинии. Его сотрудники охотно приняли вызов, затем к акции стали присоединяться и другие зоопарки и океанариумы.









Недавно посетитель Новосибирского зоопарка снял, как медведи Герда и Ростик роют себе берлогу в горе снега.

