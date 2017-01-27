Новосибирский зоопарк присоединился к международному флешмобу «милоты»

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило принял участие в международном флешмобе #CuteAnimalTweetOff, в котором зоопарки и океанариумы мира показывают своих самых милых обитателей.


26 января поздно вечером в социальной сети «Инстаграм» появилась тройка самых милых зверей Новосибирского зоопарка — на первое место попали белые медведи Герда и Ростик, вторым стал манул, третьим — корсак.

Старт флешмобу #CuteAnimalTweetOff («Твитим милых животных») положил твит вашингтонского Смитсоновского национального зоологического парка от 25 января, который объявил о рождении детеныша длинномордого тюленя. 

Затем одна из пользовательниц Twitter предложила перенять эстафету океанариуму в Вирджинии. Его сотрудники охотно приняли вызов, затем к акции стали присоединяться и другие зоопарки и океанариумы. 



Недавно посетитель Новосибирского зоопарка снял, как медведи Герда и Ростик роют себе берлогу в горе снега. 

Анна Наумцева
Фото instagram.com

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