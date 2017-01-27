Из-за аварии на Богдана Хмельницкого растянулась пробка длиной в 4 км

Из-за аварии на Богдана Хмельницкого растянулась пробка длиной в 4 км

Из-за двух аварий ул. Богдана Хмельницкого встала в 4-километровую пробку, машины едут со скоростью не больше 5 км/ч.


​Утром 27 января, по данным на 8:40, уровень пробок в Новосибирске в целом оценивается в 6 баллов. Кроме ул. Богдана Хмельницкого затруднено движение на ул. Большевистской —  от Бугринского моста до Речного вокзала. 


Дорожная ситуация на 8:40 утра
Дорожная ситуация на 8:40 утра


Как сообщает сервис Яндекс. Пробки, на левом берегу из-за аварии серьезный затор возник на Винаповском мосту в сторону пл. Маркса. Тяжело проехать по ул. Ватутина, а также в районе пл. Энергетиков. Скорость потока здесь — не больше 5 км/ч. Небольшой затор наблюдается при въезде на Октябрьский мост и на кольце рядом с ул. Петухова и ул. Сибиряков-Гвардейцев. 


Из-за аварии на Богдана Хмельницкого растянулась пробка длиной в 4 км


Вчера, 26 января, дороги Новосибирска утром были загружены чуть больше, до 7 баллов. Рекордсменом по длине стал традиционный затор на ул. Большевистская. 

Ольга Власова
Скрин yandex.ru/maps

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