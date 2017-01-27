Новосибирцы рассказали о причинах своих опозданий на работу 

​Служба исследований Зарплата.ру узнала, что 8 % новосибирцев опаздывают на работу каждый день, потому что долго собираются.





Аналитики сайта опросили 1220 человек. По данным исследователей, никогда не опаздывают на работу 42 % опрошенных, 29 % позволяют себе опоздания несколько раз в год. Каждый пятый житель города опаздывает на работу каждую неделю.







Опаздывают новосибирцы чаще всего из-за пробок (44 %), форс-мажорных обстоятельств (30 %), долгих сборов (13 %) и не услышанного будильника (6 %).







«Половина опрошенных работающих новосибирцев (48 %) отмечают, что в их компании опоздания не допустимы, а вот 13 % могут спокойно задержаться более, чем на час. При этом половина (53 %) новосибирцев ответили, что в их компании фиксируется время прихода на работу», — рассказали в пресс-службе сайта Зарплата.ру.







Самой частой причиной опозданий среди тех, кто опаздывает каждый день, выяснили аналитики, становятся долгие сборы по утрам. Впрочем, такие новосибирцы не беспокоятся о своей карьере — 82 % из них отметили, что время прихода в офис у них не фиксируется.







Больше половины опрошенных предупреждают начальника об опоздании путем SMS или звонка, а некоторые делают это, только если задерживаются более, чем на 15 минут. При этом большинство горожан начинают работать либо с 8,либо с 9 часов утра, отметили в пресс-службе Зарплата.ру.





На этой неделе серьезные пробки были в Новосибирске во вторник, 24 января, они оценивались в 7 баллов. В частности, напряженной, по данным сервиса Яндекс.Пробки, выглядела транспортная ситуация возле НГТУ.