Новосибирцы рассказали о причинах своих опозданий на работу 

Новосибирцы рассказали о причинах своих опозданий на работу 

​Служба исследований Зарплата.ру узнала, что 8 % новосибирцев опаздывают на работу каждый день, потому что долго собираются. 


Аналитики сайта опросили 1220 человек. По данным исследователей, никогда не опаздывают на работу 42 % опрошенных, 29 % позволяют себе опоздания несколько раз в год. Каждый пятый житель города опаздывает на работу каждую неделю.


Опаздывают новосибирцы чаще всего из-за пробок (44 %), форс-мажорных обстоятельств (30 %), долгих сборов (13 %) и не услышанного будильника (6 %).


«Половина опрошенных работающих новосибирцев (48 %) отмечают, что в их компании опоздания не допустимы, а вот 13 % могут спокойно задержаться более, чем на час. При этом половина (53 %) новосибирцев ответили, что в их компании фиксируется время прихода на работу», — рассказали в пресс-службе сайта Зарплата.ру.


Самой частой причиной опозданий среди тех, кто опаздывает каждый день, выяснили аналитики, становятся долгие сборы по утрам. Впрочем, такие новосибирцы не беспокоятся о своей карьере — 82 % из них отметили, что время прихода в офис у них не фиксируется.


Больше половины опрошенных предупреждают начальника об опоздании путем SMS или звонка, а некоторые делают это, только если задерживаются более, чем на 15 минут. При этом большинство горожан начинают работать либо с 8,либо с 9 часов утра, отметили в пресс-службе Зарплата.ру.


На этой неделе серьезные пробки были в Новосибирске во вторник, 24 января, они оценивались в 7 баллов. В частности, напряженной, по данным сервиса Яндекс.Пробки, выглядела транспортная ситуация возле НГТУ.  

Ольга Власова
Фото pixabay.com

Прочтений: 8086
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (76)76
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено