Самолет занесло на гололеде в аэропорту «Толмачёво»

Самолет занесло на гололеде в аэропорту «Толмачёво» (видео)

​В интернете набирает популярность видеоролик, на котором самолет авиакомпании S7 Airlines сильно заносит на перроне новосибирского аэропорта «Толмачёво».


Видео опубликовано пользователем newaviator в твиттере. К моменту публикации новости оно набрало более 300 ретвитов.


Ролик, судя по ракурсу съемки, запечатлен одной из камер наблюдения на территории аэропорта. В углу ролика проставлена дата — 14 декабря 2016 года.


В кадр попал самолет Airbus A320 в ливрее S7 Airlines. Воздушное судно движется по перрону аэропорта, потом его заносит и разворачивает по часовой стрелке более чем на 90 градусов. На заднем плане на видео запечатлена взлетно-посадочная полоса. Прямо за дрифтующим самолетом виднеется Ту-154 в зеленых цветах S7 Airlines — именно такие стоят на перроне в новосибирском аэропорту «Толмачёво» (выложивший видео пользователь место съемки не указывает).


По данным питерского сайта Fontanka.ru, инцидент произошел с рейсом Пекин–Новосибирск. В результате происшествия пассажиры и экипаж не пострадали, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу S7 Airlines. Причина «дрифта» заключается в резком изменении погодных условий: после оттепели до +2 градусов резко похолодало до -20, и аэродром обледенел. 



НГС.НОВОСТИ
Фото и видео twitter.com/newaviator

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