​Врачи спасли выносливого подростка с редкой болезнью сердца

Кардиохирурги новосибирской клиники Мешалкина спасли 16-летнего подростка со сложным пороком сердца, который перенес уже множество операций — врачи уверяют, что успех лечения во многом зависел от самого мальчика.











«Он такой парень, что сильно не жаловался, но мама отмечает, что при минимальной физической нагрузке возникала одышка, синева… Все признаки того, что правый желудочек не справляется — он изгоняет кровь в легочную артерию, а она возвращается обратно, из-за этого происходит колоссальная перегрузка. Мы поймали момент, когда можно было возвратить его нормальную функцию», — рассказал кардиохирург Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина Артем Горбатых.







Впервые новосибирские кардиохирурги оперировали Никиту из Кемерово, когда он еще был младенцем. По словам Артема Горбатых, Никита родился с одним из самых сложных пороков сердца — транспозицией магистральных сосудов. Это значит, что главные сосуды сердца расположены неправильно: от левого желудочка отходит легочная артерия, от правого аорта. Вдобавок легочная артерия сужена», — пояснил врач, отметив, что у мальчика были множественные сопутствующие аномалии развития сердца.







В общей сложности за 16 лет Никита перенес 9 операций — кардиохирурги называют его «очень сильным пациентом», добавляя, что патология вполне могла привести к смерти, если бы не вмешательство врачей и выносливость самого мальчика. Врачи клиники Мешалкина решили по новейшей технологии поставить Никите биологический клапан, который можно доставить в сердце без разреза, через сосуд.







Однако из-за множества перенесенных операций у Никиты был тромбоз бедренных артерий, поэтому врачи решили совместить технологии и поставили ему этот клапан, выполнив разрез кожи для доступа к сердцу всего в 2 см.







Теперь кардиохирурги будут наблюдать Никиту, надеясь, что анатомия правого желудочка сердца вскоре станет нормальной. Сейчас подросток заканчивает 10-й класс и мечтает стать программистом, добавили в центре.







Ранее другой врач клиники Мешалкина отправился в Пермь, чтобы спасти 15-летнего школьника, который перенес несколько инсультов.









