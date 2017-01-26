​БТРы возле «Ауры», снежный плен на трассе и другие главные новости

Дайджест главных событий 26 января по версии НГС.







• Новосибирцы застряли на алтайских трассах из-за особо сильной метели. Спасателям приходилось буквально откапывать машины и автобусы. Попавшие в снежную западню водители рассказали о своих впечатлениях НГС.







• Горожан насторожили утренние кадры, на которых возле ТЦ «Аура» проезжают БТРы. Военные не смогли точно сказать, откуда и куда ехала военная техника, однако уверили, что «войны нет». Правда, потом один из БТРов все же устроил небольшой переполох — он заглох на Ипподромской и создал небольшую пробку.







• Главный врач больницы, в которой нянечка привязала к кровати маленького мальчика, уволилась. По всей видимости, и без того сложное эмоциональное состояние женщины усугубила смерть маленькой девочки от осложнений ротавирусной инфекции в этой же больнице.







• Новосибирская полиция предупредила горожан о новом типе мошенничества — злоумышленники шантажируют руководства фирм, пугая их правоохранительными органами.