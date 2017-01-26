1,5-годовалый мальчик утонул в ванне во время купания

1,5-годовалый мальчик утонул в ванне во время купания

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о гибели 1,5-годовалого мальчика в ванне.


Об этом сегодня, 26 января, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.


Трагедия случилась вечером 4 января 2017 года в Первомайском районе Новосибирска. По версии следствия, мать купала двоих маленьких детей в ванне, которая была частично наполнена водой.


«В какой-то момент женщина на непродолжительное время оставила малышей без присмотра, в результате чего один ребенок утонул», — описали ситуацию в Следственном комитете, уточнив, что погибшему мальчику было 1,5 года.


Следователи провели проверку по этому случаю и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).


Почти два года назад похожий случай произошел в Ленинском районе Новосибирска: тогда в ванне захлебнулся оставленный без присмотра 11-месячный мальчик.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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