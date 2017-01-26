Мужчина пришел на могилу к отцу друга и начал крушить памятники вокруг

Суд приговорил к обязательным работам мужчину, который разрушил несколько надгробных памятников на кладбище​ в Новосибирском районе.





«Он сломал несколько памятников из гранита, он раскачивал надгробие руками и ломал их. <…> Также он сломал один деревянный крест на одной могиле», — описал ситуацию свидетель, который в тот вечер был на кладбище вместе с подсудимым. Слова молодого человека приводятся в приговоре мирового судьи 3-го судебного участка Новосибирского судебного района.







Свидетель пояснил, что в тот вечер он вместе со своим знакомым пил алкогольный коктейль в лесу, а после решил навестить могилу отца и предложил собеседнику сходить на сельское кладбище. Знакомый согласился. Но когда молодые люди оказались на кладбище, то приятель начал крушить надгробные памятники на соседних могилах.





Как подсчитал сам подсудимый, всего он сломал 6 памятников.







«Через некоторое время к ним подошли работники кладбища, которые начали спрашивать, зачем они ломали памятники, но они ничего внятного ответить не могли, так как находились в сильном алкогольном опьянении. После чего работники кладбища для дальнейшего разбирательства отвезли их в отдел полиции <...> "Барышевский"», — приводятся в приговоре показания, которые дал знакомый подсудимого.







В приговоре отмечается, что свою вину подсудимый признал. Кроме того, он выплатил ущерб родственникам умерших.





Судебно-психиатрический эксперт выяснил, что подсудимый страдает «легкой умственной отсталостью», но это не мешало ему осознавать, что он делает. 13 января мировой судья признала мужчину виновным по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и приговорила его к 200 часам обязательных работ.





В прошлом году читательница НГС рассказывала о том, что неизвестные практически полностью разрушили кладбище в селе Алексеевка Чулымского района.