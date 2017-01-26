Прокуроры обнаружили незаконный сбор платы за отопление

​​Прокуратура Советского района Новосибирска уличила управляющую компанию в незаконном взимании платы за отопление в старых домах.





Всего в прокуратуру Советского района пожаловались жители 34 ветхих домов на ул. Российская, Рубиновая, Героев Труда, Истринская, Шатурская, Гнесиных, Иванова, Вяземская и Океанская. После этого прокурор начал проверку законности взыскания с собственников повышающего коэффициента на отопление управляющей компанией ФГУП «ЖКХ ННЦ».







«Установлено, что с июля 2016 года с собственников жилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов незаконно взыскивается плата по статье "коэффициент отопление" в размере 40 %», — сообщает прокуратура Советского района.







При этом ФГУП «ЖКХ ННЦ» нарушило требования закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», так как жители ветхих, аварийных и подлежащих капремонту до 1 января 2013 года домов не должны платить по статье «коэффициент отопление», отмечает прокуратура.







В январе 2017 года прокурор района потребовал у врио директора ФГУП «ЖКХ ННЦ» сделать перерасчет собственникам квартир в ветхих и аварийных домах.







Ранее прокуратура добилась возврата части квартплаты 10 тыс. жителей Калининского района.

