Новосибирцам показали свадебные платья и обычаи времен СССР

26 января в Музее Центрального района открылась выставка «Дворец семьи, любви и верности», приуроченная к 50-летию новосибирского Дворца бракосочетаний.


На открытии выставки показали выпуск киножурнала «Сибирь на экране» 1976 года. Двухминутное видео начинается со съемок первой свадьбы, которая прошла в 1966 году в только что открывшемся Дворце бракосочетаний, и продолжается эпизодом, в котором через десять лет, в 1976 году, бывшие молодожены — семья Супрун — приходят во Дворец бракосочетаний снова, уже в качестве свидетелей на свадьбу друзей.


Новосибирцам показали свадебные платья и обычаи времен СССР (фото и видео)


Новосибирцам показали свадебные платья и обычаи времен СССР (фото и видео)


Закадровый голос рассказывает, «как сложилась семейная жизнь пары номер один», — в 1976 году у них уже было двое детей. «Жизнь сложилась», — удовлетворенно говорит закадровый голос. Выпуск киножурнала найден в московских архивах и специально оцифрован для юбилейной выставки.



На выставке представлены вещи, документы и фото из личных архивов новосибирцев: свадебные платья, туфли и украшения 1970-х годов. Из старых буклетов и приглашений можно узнать, что советская невеста получала «направление в парикмахерскую», а также могла приобрести набор «платье, фата, белье, перчатки капроновые, туфли» в кредит на 6 месяцев.


Новосибирцам показали свадебные платья и обычаи времен СССР (фото и видео)


Новосибирцам показали свадебные платья и обычаи времен СССР (фото и видео)


Также в экспозиции — напоминающий облачение священника советский экспонат: бархатное черное «платье ритуальное директора Дворца бракосочетаний» с «нагрудным знаком работника отдела ЗАГС РСФСР».


Новосибирцам показали свадебные платья и обычаи времен СССР (фото и видео)


Новосибирцам показали свадебные платья и обычаи времен СССР (фото и видео)


Выставка проработает в Музее Центрального района (Романова, 26) до 22 апреля, стоимость билета — 30 руб.


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о других примечательных кинохрониках из архивов — с жалобами на плохую работу городского транспорта в 1950-е годы и с воспоминаниями новосибирцев о праздновании Нового года в 1930-е годы.

Елена Полякова
Фото автора
Видео предоставлено Новосибирским музеем документального кино

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