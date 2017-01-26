Новосибирцы завалили мэрию жалобами на шум со снегоплавильных станций

​Власти Новосибирска попросили водителей самосвалов, вывозящих снег, не шуметь на снегоплавильных станциях и снегоотвалах.





«В департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса поступают многочисленные жалобы жителей, живущих рядом со снегоплавильными станциями по ул. Федосеева и Широкой и рядом со снегоотвалом в Первомайском районе», — рассказал начальник ГУБО Новосибирска Юрий Сердюк.







Он добавил, что остановить вывоз снега из города дорожники не могут. Однако заметил, что разгружать снег работники должны аккуратно, «соблюдая жизненные потребности наших жителей». Глава ГУБО уточнил, что гремят именно задние створки самосвалов при разгрузке снега.







Поэтому сегодня, 26 января, Сердюк поручил начальникам ДЭУ проинструктировать всех водителей и напомнить им про закон «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области». А для водителей привлеченных самосвалов сделают памятку, которую будут выдавать вместе с заданием на выполнение работ.





В памятке будут выдержки из закона и практические рекомендации, как избежать шумной разгрузки.







«На снегоплавильной станции на Федосеева я наблюдал разгрузку самосвалов. Отмечу, что некоторые водители настолько филигранно и точно выполняют эту процедуру, что ни створка задняя <...>, ни других посторонних шумов не происходит. Некоторые водители допускают такие шумы, там грохот действительно как выстрел», — добавил Юрий Сердюк.







Ранее корреспонденты НГС подробно рассказывали, как работает новая снегоплавильная станция на ул. Широкой.

