Прокуратура начала проверять детские сады после обрушения беседки

В Новосибирске прокуратура Железнодорожного района начала масштабную проверку детских садов.





Проверка началась после сообщениях в СМИ о том, что на территории детского сада № 104 в Калининском районе (ул. Александра Невского, 45/1) обрушилась крыша беседки из-за снега.





Прокурор Железнодорожного района Анатолий Стафиевский решил, что нужно проверить, как крыши беседок чистят в других садах.







Проверка показала, что в некоторых садах — например, в саду № 164 на ул. Урицкого — крыши прогулочных беседок в последний раз очищались от снега в начале декабря 2016 года. А руководители детских садов № 414, 215 и 423 запланировали очистить кровли прогулочных беседок в феврале 2017 года, отмечают в прокуратуре.





Сегодня, 26 января, Стафиевский предупредил руководителей детских садов, что нужно почистить крыши, чтобы они не обрушились.





Между тем заведующая детсадом № 104 Людмила Лутова пояснила НГС.НОВОСТИ, что крыша веранды в детском саду рухнула не из-за снега, а из-за того, что в этом месте ходит грунт. «Перед Новым годом мы заметили прогиб конструкций, верхних досок <...> На той веранде, на крайней, это было сильнее. Мы ее огородили. Соответственно, дети там не гуляли, они гуляли на соседнем участке <...> А снег мы в общем-то периодически сбрасываем отовсюду, со всех крыш, которые у нас есть», — сообщила заведующая.





Ранее, 19 января, при обрушении крыши конного клуба под Бердском погибли 45-летний тренер и 15-летняя девочка. В региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности сообщили, что здание могло обрушиться из-за снега, которого на нем скопилось более 480 тонн.