Власти запускают маршрутку до Академгородка вместо исчезнувших автобусов

С 27 января в Новосибирске начинает работу маршрутное такси № 74 «Ул. Твардовского – Цветной проезд».







Новые маршрутки будут идти через Матвеевку по Бердскому шоссе до верхней зоны Академгородка. По данным департамента транспорта мэрии Новосибирска, для маршрутного такси предполагается такая схема движения: ул. Твардовского, ул. Одоевского, Старое шоссе, Бердское шоссе, пр. Строителей, пр. Академика Лаврентьева, Морской проспект, ул. Жемчужная, о.п. «Цветной проезд».





«Это сделано в целях улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — пояснили в департаменте.







Новый маршрут — дублер автобусного маршрута № 47, который фактически перестал существовать. В ноябре прошлого года мэрия заявляла, что не может найти подрядчика.

