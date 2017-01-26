Следователи назвали диагноз умершей в больнице девочки

Следователи назвали диагноз умершей в больнице девочки

​В Заельцовском районе Новосибирска следователи начали проверку по факту смерти 4-летней девочки в больнице.


«Предварительно установлено, что 25 января текущего года в реанимации инфекционного отделения ДГКБ № 3 скончалась малолетняя девочка, ранее госпитализированная с диагнозом "ОРВИ тяжелой степени" и "кишечная инфекция"», — рассказали в Следственном управлении СК РФ по НСО, добавив что девочка поступила в больницу 19 января.


Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося, опрашивают руководство и персонал больницы.


Вчера НГС рассказывал о смерти этого ребенка, родители других воспитанников детского сада утверждали, что погибшей было 5 лет.


ДГКБ № 3 известна также тем, что 17 января в этой больнице няня привязала ребенка к кровати. После этого в благотворительном фонде «Солнечный город» сообщили, что няня работала от фонда, и после этой истории она была уволена.


Сегодня стало известно, что главный врач Детской городской клинической больницы № 3 Наталья Никифорова написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

Елена Громкова
Фото eranicle (EssentialsiStock)

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