Следователи назвали диагноз умершей в больнице девочки

​В Заельцовском районе Новосибирска следователи начали проверку по факту смерти 4-летней девочки в больнице.





«Предварительно установлено, что 25 января текущего года в реанимации инфекционного отделения ДГКБ № 3 скончалась малолетняя девочка, ранее госпитализированная с диагнозом "ОРВИ тяжелой степени" и "кишечная инфекция"», — рассказали в Следственном управлении СК РФ по НСО, добавив что девочка поступила в больницу 19 января.





Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося, опрашивают руководство и персонал больницы.







Вчера НГС рассказывал о смерти этого ребенка, родители других воспитанников детского сада утверждали, что погибшей было 5 лет.





ДГКБ № 3 известна также тем, что 17 января в этой больнице няня привязала ребенка к кровати. После этого в благотворительном фонде «Солнечный город» сообщили, что няня работала от фонда, и после этой истории она была уволена.





Сегодня стало известно, что главный врач Детской городской клинической больницы № 3 Наталья Никифорова написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.