В афере с муниципальными квартирами появились новые эпизоды

Светлана Стынина

​В громком уголовном деле о мошенничестве с муниципальным жильем появилось 4 новых эпизода.





В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-начальника управления по жилищным вопросам мэрии Светланы Стыниной. Как выяснили следователи, бывшая чиновница и ее сообщники незаконно продали еще 4 муниципальных квартиры.







«В настоящий момент [им] инкриминируется 40 эпизодов. По ущербу — это более 32 млн 230 тыс. [руб.]», — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, уточнив, что обвиняемые остаются под домашним арестом.







Как сообщалось ранее, Светлане Стыниной предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По версии следствия, в 2007–2014 годах чиновница мэрии вместе с сообщниками незаконно отчуждала муниципальные квартиры по заниженным ценам. Кроме бывшей чиновницы, по этому делу проходят директор ООО «Комфорт» Вера Глотова и ООО «АД РЕМ» Елена Камерзанова.





Ранее в СУ СКР по Новосибирской области рассказывали, что Стынина и ее сообщники причастны к незаконной продаже 36 муниципальных квартир, из-за которой бюджет города потерял более чем 29 млн руб. Также сообщалось об аресте имущества обвиняемых более чем на 250 млн руб.







В декабре 2016 года Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор первой четверке участников масштабной аферы с муниципальным жильем. Экс-чиновника Андрея Гудченко (бывшего заместителя Светланы Стыниной) суд приговорил к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Его соучастник — соучредитель агентства недвижимости «Новосибирский дом» Павел Селякин — получил 7 лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб. Еще одному соучредителю агентства недвижимости «Новосибирский дом» Людмиле Епихиной и оценщице недвижимости Валерии Селякиной (супруге Павла Селякина) суд назначил условные сроки. Кроме того, осужденным предстоит полностью возместить ущерб городу. Это более 18 млн руб., которые сообщники выручили от продажи 25 муниципальных квартир.







Как уточнили в канцелярии Дзержинского районного суда, сейчас приговор по этому делу обжалуется.