Почта России поставила новые компьютеры для ускорения работы в 2,5 раза

Почта России поставила новые компьютеры для ускорения работы в 2,5 раза

В отделениях Почты России в Новосибирске установили новые компьютеры и программы — в компании уверяют, что на обслуживание клиента будет уходить меньше времени.


«Тесты показывают сокращение среднего времени обслуживания клиента с 8 до 3 минут», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе макрорегиона «Сибирь» ФГУП «Почта России».


Установку нового программного обеспечения и новых компьютеров завершили во всех 780 отделениях почтовой связи Новосибирской области в этом году.


«Из последних новосибирских отделений, где было установлено новое программное оборудование, можно назвать 49-е отделение на площади Калинина и 123-е отделение в конце Красного проспекта (Мочищенское шоссе, 18)», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе предприятия.


Почта России приобрела в лизинг более 30 тыс. комплектов автоматизированных рабочих мест для почтовых отделений в марте 2016 года. Установка новых компьютеров и программ в почтовых отделениях Новосибирска велась весь прошлый год.


«Для внедрения программы было организовано масштабное обучение операторов и начальников почтовых отделений. В 2017 году мы планируем обновление технического оборудования в аналогичном объеме», — отметил замгендиректора Почты России по информационным технологиям, развитию новых продуктов Сергей Емельченков.


В середине декабря Почта России открыла в Новосибирске около центрального рынка первое отделение нового формата в стиле Сбербанка — там есть кондиционеры, почтоматы и примерочная, рассказывали ранее НГС.НОВОСТИ.

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова

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