​Опера скандального режиссера Тимофея Кулябина вернулась в НОВАТ

Оперу «Князь Игорь» Тимофея Кулябина снова включили в репертуар Новосибирского оперного театра — горожане уже покупают билеты.





Спектакль на музыку Александра Бородина по мотивам «Слова о полку Игореве» покажут 4 февраля. На сайте НОВАТа доступны билеты по 400–500 руб. Партию князя Игоря споет Валерий Гордеев, Ярославны — Ольга Колобова, половецкой девушки — Ирина Чурилова.









Премьера оперы была 29 мая 2009 года, спектакль побывал с гастролями в Таиланде, Бангкоке, Сеуле. В 2010 году номинировался на «Золотую маску». В 2015 году, после реконструкции театра и переименования его в НОВАТ, опера исчезла из репертуара.







Этому предшествовал скандал с оперой Тимофея Кулябина «Тангейзер» на музыку Рихарда Вагнера. Тогда режиссера обвиняли в оскорблении чувств верующих (из-за своеобразной интерпретации образа Христа, который, в частности, изображался распятым между женских ног).









Противники «Тангейзера» добивались возбуждения против Кулябина уголовного дела, однако Следственный комитет отказался это делать.