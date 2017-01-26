Полиция предупредила новосибирцев о новом типе мошенников

​Полиция Новосибирска получила жалобы от нескольких компаний, от которых мошенники требовали денег, угрожая испортить репутацию.





Угрозы приходили в компании по электронной почте.







«За нераспространение информации, которая якобы способна подорвать деловую репутацию предприятия и опорочить честь работников, мошенники требуют различные суммы денег. Указанные в электронных письмах суммы злоумышленники предлагают перевести по каналам платежной системы Bitcoin», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







Отправители зарегистрированы в доменных зонах России и стран ближнего зарубежья.







В пресс-службе НГС.НОВОСТИ уточнили, что информация о таких угрозах в полицию поступила примерно от 5–7 организаций. Среди обратившихся компания, работающая в медицинской сфере, также есть организация, работающая в ЖКХ.







Полиция предупреждает компании, что подобные письма рассылают мошенники.







«В случае поступления подобных писем в организации, учреждения или на предприятия, полиция рекомендует не реагировать на данную провокацию», — передали в ГУ МВД.







Сейчас полицейские ищут авторов этих анонимных писем.







В конце декабря 2016 года директор новосибирской клиники «Инсайт» Сергей Лубинец сообщил НГС.НОВОСТИ об анонимном письме, автор которого требовал 40 тыс. руб. в обмен на информацию о тайнике наркотиков.





Из текста письма следовало, что некий сотрудник клиники по наводке анонима спрятал наркосодержащие вещества.





«Я предлагаю купить вам местонахождения наркотиков за 40 000 руб. В противном случае я сообщу в наркоконтроль и ФСБ, что в вашей клинике применяют запрещенные препараты. Особо крупный размер. Представте последствия... Да, это мелко, гнусно и подло, но зарабатываю как умею. Занимаюсь этим давненько. Можете обратиться в полицию. О своей безопасности я позаботился — меня не найдут, а наркотики обнаружат. Жду 24 часа на принятие решения. Мне нет резона торчать в вашем городе. В случае правильного решения вышлю реквизиты для оплаты», — написал аноним (орфография сохранена).

