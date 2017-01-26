Новосибирцы назанимали 674 миллиона рублей до зарплаты

К началу 2017 года жители Новосибирской области набрали в микрофинансовых организациях займов и кредитов на 1,6 млрд руб.



К такому выводу пришли специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).





По их данным, к 1 января 2017 года общий объем действующих потребительских кредитов, который выдали новосибирские микрофинасовые организации, составил 949 млн руб.





Объем действующих микрозаймов (займов до зарплаты) тем временем достиг 674 млн руб.





Таким образом, общий размер кредитов и займов составил 1 млрд 623 млн руб. По этому показателю Новосибирская область занимает 25-е место в стране.





За последний квартал 2016 года общая сумма займов, взятых в микрофинансовых организациях, увеличилась в Новосибирской области на 8,8 %. В целом по стране рост составил 10 %.





Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, к концу 2016 года микрофинансовые институты замедлили темпы выдачи займов, но все равно показывают «достаточно серьезную динамику, особенно по сравнению с банковским сектором».





В НБКИ уточнили, что в целом по России средний размер потребительского кредита в микрофинансовых организациях составляет 18 072 руб., а займа до зарплаты — 10 498 руб.





Ранее Управление Росреестра по Новосибирской области сообщило о том, что в 2016 году в регионе вырос рынок ипотечных кредитов. Всего за год новосибирцы заключили 62,8 сделок по ипотеке.