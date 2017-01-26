Дорога с опасной колеей и огромными сугробами оказалась бесхозной

​Новосибирец пожаловался на колею и большие сугробы на дороге на краю города: оказалось, что дорога никому не принадлежит.





«У нас появился бесхозный выезд из города — от ул. Тайгинской до Пашинского переезда. Его не чистят от снега, там образовывается глубокая ледяная колея, автобусные остановки занесены метровыми сугробами, а дорога не имеет освещения и разметки. Из-за колеи движение там становится опасным, так как машины просто выбрасывает на обочину либо на встречную полосу», — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец, представившийся Михаилом.











Он добавил, что не чистят и площадки возле остановок автобусов, стоящих на дороге. И прислал в редакцию фото остановки «База № 2». «Там люди стоят на этих сугробах сверху, а когда автобус подходит, спрыгивают на дорогу», – говорит Михаил.







В декабре он написал обращение на портал «Мой Новосибирск», попросив почистить дорогу и убрать колею. Мужчине ответили, что «дорога проходит за пределами городской черты». При этом на портале есть еще несколько жалоб на плохое состояние этой дороги. Один из обратившихся пишет, что на дороге «пугающая колея на обеих полосах», автобусы мотает и выбрасывает на «встречку».











Михаил обратился в ГИБДД по Новосибирской области и 25 января получил ответ (его копия есть в редакции НГС).





«Указанная в вашем обращении автомобильная дорога протяженностью 1,72 км, которая начинается от ул. Тайгинская и ведет к автодороге Новосибирск – Сокур, является бесхозяйной. Недостатки в содержании и обустройстве вышеуказанной автодороги сотрудниками Госавтоинспекции выявлялись ранее проводимой проверкой», — сообщили в ГИБДД новосибирцу.







В инспекции добавили, что после проверки прокурору Новосибирского района НСО направили письмо «о необходимости обращения с иском в суд для защиты прав и свобод неопределенного круга лиц».







Недавно НГС благодаря бдительным читателям выяснил, на каких улицах сейчас большие колеи.







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