Новосибирцев насторожили БТРы рядом с «Аурой»

​Утром 26 января жители Новосибирска увидели в центре города военную технику.





Читатель НГС увидел два БТРа, которые ехали по ул. Военной мимо торгового центра «Аура» в 10:25.







В Центральном военном округе на момент публикации не смогли уточнить, кому принадлежит эта техника. Однако отметили, что «войны нет».









В июле 2016 года НГС.НОВОСТИ писали о том, как в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись бронетранспортер и «Тойота».





Дополнение от 13.00:

Приключения БТРов в Новосибирске продолжаются. Полчаса назад один из них устроил небольшую пробку на улице Ипподромской в районе Плехановского жилмассива. Военная машина заглохла в левом ряду.