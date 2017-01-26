Новосибирцев насторожили БТРы рядом с «Аурой»

​Утром 26 января жители Новосибирска увидели в центре города военную технику.


Новосибирцев насторожили БТРы рядом с «Аурой» (фото)

Читатель НГС увидел два БТРа, которые ехали по ул. Военной мимо торгового центра «Аура» в 10:25.


В Центральном военном округе на момент публикации не смогли уточнить, кому принадлежит эта техника. Однако отметили, что «войны нет».


Новосибирцев насторожили БТРы рядом с «Аурой» (фото)


В июле 2016 года НГС.НОВОСТИ писали о том, как в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись бронетранспортер и «Тойота».


Дополнение от 13.00:

Приключения БТРов в Новосибирске продолжаются. Полчаса назад один из них устроил небольшую пробку на улице Ипподромской в районе Плехановского жилмассива. Военная машина заглохла в левом ряду.

Елена Громкова
Фото читателя НГС

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