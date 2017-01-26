Новосибирцев насторожили БТРы рядом с «Аурой»
Утром 26 января жители Новосибирска увидели в центре города военную технику.
Читатель НГС увидел два БТРа, которые ехали по ул. Военной мимо торгового центра «Аура» в 10:25.
В Центральном военном округе на момент публикации не смогли уточнить, кому принадлежит эта техника. Однако отметили, что «войны нет».
В июле 2016 года НГС.НОВОСТИ писали о том, как в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись бронетранспортер и «Тойота».
Дополнение от 13.00:
Приключения БТРов в Новосибирске продолжаются. Полчаса назад один из них устроил небольшую пробку на улице Ипподромской в районе Плехановского жилмассива. Военная машина заглохла в левом ряду.
Елена Громкова
Фото читателя НГС