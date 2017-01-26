Новосибирцы попали в снежный плен на Алтае: их машины откапывают спасатели









Новосибирские спасатели прибыли в Алтайский край, чтобы помочь попавшим в метель на трассах автомобилистам. В снежном плену оказались в том числе новосибирцы.







«Видимость на трассе была около метра. Машины в сторону Барнаула стояли в два ряда. ГИБДД проезжали мимо несколько раз — оповещений от них не было... Простояли около 1,5 часов и развернулись, прочитав новости "ВКонтакте". Поехали в Бийск к родственникам», — описала ситуацию оказавшаяся на трассе в метель сегодня утром жительница Новосибирска по имени Евгения.





Погода на Алтае начала портиться вечером 25 января, в регионе объявили штормовое предупреждение, оно сохраняется и сегодня. В Алтайском крае бушуют метели, порывы ветра достигают 28 м/с, на дорогах — гололедица, снежные заносы, сообщили в пресс-службе администрации Алтайского края.







«Из-за неблагоприятных погодных условий и осложнения дорожной обстановки власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации», — рассказали в пресс-службе.







По данным ГУ МЧС по краю, на Алтай уже прибыл сводный отряд Сибирского спасательного центра из Новосибирска в составе 50 человек и 11 единиц техники. Члены отряда на технике высокой проходимости будут патрулировать наиболее сложные участки дорог, при необходимости оказывать помощь.





Службы экстренного реагирования уже устранили затор на трассе Поспелиха – Курья. В снежной ловушке оказалось пять пассажирских автобусов и 44 легковых автомобиля, в которых находились 168 человек. Людей эвакуировали и разместили в ближайших поселках Курья, Николаевка и Поспелиха, отчитались в ГУ МЧС.





Пользователи в соцсетях пишут, что в том числе вчера днем на трассе А322 стал рейсовый автобус, следовавший из Новосибирска в Усть-Каменогорск. На выручку приехала снегоуборочная машина, но вытащить из снега автобус не удалось. Водителю и 40 пассажирам, среди которых были дети, пришлось ночевать в салоне. Сегодня утром при помощи спецтехники автобус удалось вызволить из снега.





Спасатели помогают откапывать застрявшие в снегу автомобили





«На дежурстве находятся бригады "скорой", однако вмешательства медицинских работников пока никому не потребовалось», — передали в МЧС.







В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что сейчас ограничено движение для всех видов транспорта на 13 дорогах регионального значения в 25 районах Алтайского края и Барнауле. На Чуйском тракте движение ограничено от Новоалтайска до Бийска. ГИБДД выставила на дорогах посты.







В общей сложности ликвидацией снежных заносов сейчас занимаются около 1,5 тыс. человек и 641 единица техники, в том числе от МЧС России задействовано 345 человек.





«Сегодня и завтра еще, можно сказать, погодные условия в Новосибирске будут неблагоприятные. А для Алтая, Алтайского края условия будут близки к понятию "комплекс неблагоприятных и даже опасных явлений". Предполагается там усиление ветра до 23–25 м/с, метели сильные, возможны сильные снегопады. А у нас просто неблагоприятные условия», — предупреждал вчера пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

