​Новосибирцы обошли других сибиряков в любви к молоку

Новосибирцы обошли других сибиряков в любви к молоку

​У жителей Новосибирской области за год выросло пристрастие к молочным продуктам — они оказались самыми большими любителями молока в СФО.


«Жители СФО потребили в 2016 году 250,6 кг молочных продуктов в среднем на человека в пересчете на молоко», — рассказали в организации «Союзмолоко». Ее эксперты проводили исследование по программе «Три молочных продукта в день». 


Они выяснили, что этот показатель на 1,7 % меньше, чем в 2015 году. В то время уровень потребления составил 255 кг на душу населения.


Последние несколько лет эксперты фиксируют планомерное падение потребления: на 0,8 % в 2013 году, на 1,1 % в 2014 году, на 1,5 % в 2015 году. В 2010 жители съедали по 264 кг молочных продуктов на человека.


При этом в разных регионах СФО оказалась противоположная динамика: в шести из них интерес к такой еде увеличился, в шести снизился.


Новосибирская область показала самый большой прирост — здесь интерес к молоку поднялся на 2,8 %. Рекордное сокращение потребления наблюдается в Красноярском крае — за год оно сократилось на 4,3 %.


«В последние годы Россия в целом и Сибирский федеральный округ в частности сделали серьезный шаг назад на пути к достижению нормы потребления молочных продуктов, установленной Всемирной организацией здравоохранения, в 325 кг в год», — пояснил глава «Союзмолоко» Андрей Даниленко.


По его словам, причина кроется и в том, что покупательная способность населения упала, и в том, что люди теряют привычку есть молочные продукты несколько раз в день. В трех необходимых порциях молочных продуктов содержится 80 % от ежедневно необходимой нормы кальция.


Справка: В состав «Союзмолоко» входит около 200 компаний из России, Белоруссии, Эстонии, Италии, Голландии, которые производят 70 % молока и молочной продукции России, а также технику, технологии и готовые решения для ферм, корма, упаковочные материалы и ветеринарные препараты для отрасли.  

Елена Громкова
Фото pixabay.com

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