Депутаты лишили часть многодетных семей ежемесячной выплаты  

Депутаты лишили часть многодетных семей ежемесячной выплаты  

Законопроект одобрили 26 января на сессии Заксобрания НСО, за него проголосовали 67 депутатов. 


«Законопроект предусматривает введение дополнительных ограничений при предоставлении мер социальной поддержки», — сообщила и.о. министра социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.  


Теперь ежемесячное пособие не будут выплачивать тем многодетным семьям, где хотя бы один из родителей не работает и не стоит на учете в службе занятости как безработный.


Исключением станут те семьи, где безработные отец или мать ухаживают за ребенком, которому нет 3 лет, ребенком-инвалидом, пенсионером, которому больше 80 лет, инвалидом первой группы или тем, кто нуждается в постоянном уходе по заключению врачей, уточняется в тексте законопроекта. 


Комитет по социальной политике рекомендовал принять документ в первом чтении и создать рабочую группу для внесения поправок. В поддержку законопроекта проголосовали 67 депутатов, один воздержался, а двое не голосовали.


Как следует из областного закона «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области», размер ежемесячной выплаты равен величине прожиточного минимума для детей. 


В 2016 году он был установлен в размере 10 479 руб., следует из постановления губернатора. 


«Мера социальной поддержки многодетным семьям в виде ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет назначена 12 310 гражданам», — отметили в министерстве., именно эти семьи сейчас получают в НСО выплату в размере 10 тыс. 479 руб. 


В Министерстве соцразвития НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что закон принят для того чтобы развивать социальную ответственность у семей. Теперь при подаче заявления на выплату специалист будет запрашивать информацию о том, работает ли или стоит на учете в службе занятости второй родитель. 


«Это делается, чтобы не было социального иждивенчества. Если справки с центра занятости или с места работы нет, то выплата ставится под вопрос  — пока родитель не исправит ситуацию. При этом подавать документы на выплату семья может раз в квартал все три года. Ситуации в особо проблемных семьях будут рассматриваться индивидуально», — пояснили в управлении информационно-аналитической работы минсоцразвития. 


В целом по данным на начало года, в Новосибирской области проживает практически 23 450 многодетных семей, из них 998 семей с пятью детьми, 299 семей — с шестью, 135 семей с семью детьми и 84 семьи, где больше семи детей, отметили в ведомстве.  


В конце прошлого года губернатор Владимир Городецкий подписал закон о дополнительных мерах соцподдержки многодетных семей в регионе, рассказывали НГС.НОВОСТИ. Семьям, где растет больше двух детей, разрешили тратить областной маткапитал в сумме 100 тыс. руб. на покупку сельхозтехники и адаптацию детей-инвалидов к садику и школе. 


Дополнение: Пособие дают родителям до того момента, пока ребенку не исполнится 3 года. При этом среди исключений в «антибезработных» поправках есть пункт «уход за ребенком до 3 лет». Некоторые читатели увидели в этом противоречие: зачем нужно исключение про 3 года, если и так пособие дают только до 3 лет. Дело в том, что в исключении подразумевается именно тот родитель, кто осуществляет уход за ребенком (формально этим всегда занимается только один из родителей). Например, мать осуществляет уход за ребенком, а отец нигде не работает и не стоит на учете. На эту семью будут действовать «антибезработные» поправки. Если же мать ухаживает за ребенком, и у семьи нет отца, то на эту женщину поправки не подействуют.

Ольга Власова
Фото iStock-467659060_mikanaka (Essentials/iStock)

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