Депутаты лишили часть многодетных семей ежемесячной выплаты  

Законопроект одобрили 26 января на сессии Заксобрания НСО, за него проголосовали 67 депутатов.







«Законопроект предусматривает введение дополнительных ограничений при предоставлении мер социальной поддержки», — сообщила и.о. министра социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.





Теперь ежемесячное пособие не будут выплачивать тем многодетным семьям, где хотя бы один из родителей не работает и не стоит на учете в службе занятости как безработный.





Исключением станут те семьи, где безработные отец или мать ухаживают за ребенком, которому нет 3 лет, ребенком-инвалидом, пенсионером, которому больше 80 лет, инвалидом первой группы или тем, кто нуждается в постоянном уходе по заключению врачей, уточняется в тексте законопроекта.





Комитет по социальной политике рекомендовал принять документ в первом чтении и создать рабочую группу для внесения поправок. В поддержку законопроекта проголосовали 67 депутатов, один воздержался, а двое не голосовали.







Как следует из областного закона «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области», размер ежемесячной выплаты равен величине прожиточного минимума для детей.





В 2016 году он был установлен в размере 10 479 руб., следует из постановления губернатора.





«Мера социальной поддержки многодетным семьям в виде ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет назначена 12 310 гражданам», — отметили в министерстве., именно эти семьи сейчас получают в НСО выплату в размере 10 тыс. 479 руб.





В Министерстве соцразвития НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что закон принят для того чтобы развивать социальную ответственность у семей. Теперь при подаче заявления на выплату специалист будет запрашивать информацию о том, работает ли или стоит на учете в службе занятости второй родитель.





«Это делается, чтобы не было социального иждивенчества. Если справки с центра занятости или с места работы нет, то выплата ставится под вопрос — пока родитель не исправит ситуацию. При этом подавать документы на выплату семья может раз в квартал все три года. Ситуации в особо проблемных семьях будут рассматриваться индивидуально», — пояснили в управлении информационно-аналитической работы минсоцразвития.





В целом по данным на начало года, в Новосибирской области проживает практически 23 450 многодетных семей, из них 998 семей с пятью детьми, 299 семей — с шестью, 135 семей с семью детьми и 84 семьи, где больше семи детей, отметили в ведомстве.





В конце прошлого года губернатор Владимир Городецкий подписал закон о дополнительных мерах соцподдержки многодетных семей в регионе, рассказывали НГС.НОВОСТИ. Семьям, где растет больше двух детей, разрешили тратить областной маткапитал в сумме 100 тыс. руб. на покупку сельхозтехники и адаптацию детей-инвалидов к садику и школе.







Дополнение: Пособие дают родителям до того момента, пока ребенку не исполнится 3 года. При этом среди исключений в «антибезработных» поправках есть пункт «уход за ребенком до 3 лет». Некоторые читатели увидели в этом противоречие: зачем нужно исключение про 3 года, если и так пособие дают только до 3 лет. Дело в том, что в исключении подразумевается именно тот родитель, кто осуществляет уход за ребенком (формально этим всегда занимается только один из родителей). Например, мать осуществляет уход за ребенком, а отец нигде не работает и не стоит на учете. На эту семью будут действовать «антибезработные» поправки. Если же мать ухаживает за ребенком, и у семьи нет отца, то на эту женщину поправки не подействуют.