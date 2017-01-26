​Новосибирцы вновь начали тратить больше денег на туризм и фитнес


Новосибирцы вновь начали тратить больше денег на туризм и фитнес<br>


Новосибирскстат сообщил, что совокупный оборот в этих видах услуг вырос в прошлом году более чем на 11 %.


При этом в целом объем платных услуг практически не изменился, составив 135 млрд руб. ( 99,7 % к уровню 2015 года). Больше всего новосибирцы экономили на услугах юристов (падение около 15 %).


А вот физкультура (включает услуги фитнес-центров) и туризм выросли на 11 %. При том, что в прошлом году тот же туризм просел почти на 30 % (физкультура и спорт, правда, росли, но медленнее, чем в 2016-м — на 6 %). Всего же на путешествия новосибирцы потратили 3,2 млрд руб. и 1,5 млрд руб. на физкультуру.


На 10 % выросли также обороты учреждений культуры (театры, концертные залы и т.д.), хотя в прошлом году в этой сфере также отмечалось падение на 25 %. Всего жители области потратили на этот вид развлечений более 30 млрд руб.


Новосибирцы вновь начали тратить больше денег на туризм и фитнес<br>


Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко подтверждает, что в туристической отрасли действительно наметилась позитивная динамика.


«Что касается зарубежного туризма, то здесь просто прекратилось падение, а внутренний туризм даже вырос. Например, продажи туров в Краснодарский край в прошлом году увеличились на 80 %. Существенно больше людей уехали отдыхать в Крым», — говорит Фоменко. По словам представителя НАТО, растет в Новосибирске и приток иностранных туристов (прежде всего из Китая), количество которых в прошлом году выросло вдвое.


Ранее представители турбизнеса рассказывали, что в 2017 году самыми востребованными обещают быть направления Юго-Восточной Азии, остров Кипр, а также Сочи и Крым.

Стас Соколов
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