​Главврач больницы уволилась после скандала с привязанным мальчиком

Речь идет о главном враче детской клинической больницы № 3 Наталье Никифоровой.







«Главный врач детской городской клинической больницы № 3 написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию», — подтвердили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.





В пресс-службе минздрава добавили, что в отпуске Наталья Никифорова с этого дня. На момент публикации новости Наталья Никифорова была недоступна по мобильному телефону для комментариев.







Сейчас обязанности главного врача исполняет Татьяна Сурдина, работавшая заместителем главврача по лечебной работе.







По информации на сайте больницы, Наталья Никифорова — заслуженный врач России, отличник здравоохранения, врач высшей категории, к.м.н., которая работает в системе здравоохранения 40 лет и более 30 лет в должности главного врача. Татьяна Сурдина же в больнице работает с 1992 года, заместителем по лечебной работе назначена в 2014 году.







В конце прошлой недели новосибирец Александр Дурицкий пожаловался, что его сына, которому исполнилось 1 год 7 месяцев, увезли в больницу с ОРВИ. Пока родители мальчика делали флюорографию по указанию больницы, за мальчиком присматривала нянечка. Когда отец ребенка вернулся к сыну, он заметил на его руках красные отметины. Позже выяснилось, что няня привязала мальчика к кровати.







За расследование взялись представители Следственного комитета.







В благотворительном фонде «Солнечный город» сообщили, что няня работала от фонда и после этой истории она была уволена. «Произошедшее для нас — неприемлемо и жестоко. Я глубоко сожалею о случившемся и приношу свои извинения родителям мальчика!» — ранее высказалась директор благотворительного фонда Марина Аксенова.